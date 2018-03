Fiano (Pd): in gioco il futuro del partito e leadership Renzi

Roma, 5 mar. - "Non mi aspettavo una sconfitta così forte, con queste dimensioni". Emanuele Fiano, membro della segreteria nazionale Pd, interviene nel filo diretto di Radio 1 dedicato alle elezioni e non nasconde l'amarezza per i risultati del Partito Democratico.

"Sicuramente c'è di mezzo il futuro del Pd e della sua leadership- ha proseguito poi Fiano- ma la priorità non credo sia il futuro personale di qualcuno di noi ma un'analisi più profonda dopo una legislatura con un governo che ha raggiunto sicuramente molti obiettivi. Abbiamo il dovere di fare un'autocritica molto profonda nei confronti dei nostri elettori' In merito ai risultati conseguiti dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle Fiano ha commentato: 'Un vento che ha gonfiato le vele di partiti molto distanti da noi, non so se avranno l'autonomia per formare un governo da soli".