A Hollywood vince la favola di Vinicio del Toro -3

Roma, 5 mar. - Alla fine non c'è stato nessun film asso pigliatutto con una Academy che ha diviso i riconoscimenti più o meno equamente: quattro Oscar a "La Forma dell'Acqua" su 13 nomination (film, regia, colonna sonora, scenografia), tre tecnici a "Dunkirk" (montaggio, sonoro e montaggio sonoro) su otto nomination, due a "L'ora più buia" (attore protagonista e trucco) su sei nomination, due a "Tre Manifesti a Ebbing" (attrice protagonista e attore non protagonista) su sette nomination, uno a "Chiamami col tuo nome" (sceneggiatura non originale) su quattro nomination. E ancora due a "Coco" (film d'animazione e canzone), due a "Blade Runner 2049" (fotografia ed effetti speciali). Nella notte degli Oscar tanti riferimenti allo scandalo delle molestie sessuali di Harvey Weinstein anche se Hollywood dimostra di volerselo lasciare alle spalle, a cominciare dagli abiti in tinta rosa del red carpet. Abbandonato il nero, il produttore molestatore torna nelle parole del presentatore Jimmy Kimmel che cita l'Oscar: "Sicuramente è l'uomo più rispettoso della città: tiene le mani ben in evidenza e soprattutto non ha pene". Per il movimento Time's Up sul palco sono salite Anna Sciorra, Ashley Judd e Salma Hayek. Tutte e tre hanno denunciato Weinstein e hanno ricordato che in questi mesi "molti hanno detto la loro verità e lentamente una nuova strada è emersa, nuove e differenti voci sono emerse che insieme finalmente possono dire Time's Up"