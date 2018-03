A Hollywood vince la favola di Vinicio del Toro -2

Roma, 5 mar. - Sam Rockwell per "Tre manifesti a Ebbing Missouri" e Allison Janney, madre manipolatrice di "Tonya" i migliori attori non protagonisti. Ma è stato anche l'anno delle celebrazioni delle diversità con Cherokee, la giovane regista del corto Silent Child che ringrazia nella lingua dei segni, di due premi al cartoon Coco che esalta la possibilità per ogni bambino messicano di riconoscersi in un personaggio da cartoon. Trucco e parrucco a 'L'ora più buia'. Migliori costumi a 'Il filo nascosto', abiti meravigliosi, frutti del talento cinematografico del sarto Woodcock. Miglior documentario a 'Icarus' di Bryan Fogel che indaga il doping negli atleti russi. Triplo premio per "Dunkirk, miglior montaggio, sonoro e montaggio sonoro. Miglior film straniero è il cileno "Una donna fantastica" di Sebastián Lelio, protagonista Marina una transgender la cui vita viene sconvolta quando l'uomo che lei ama muore improvvisamente. Gloria anche per Kobe Bryant ed il suo corto animato "Dear Basketball" che ha vinto con tanto di decia italiana alla moglie. (segue)