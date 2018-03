Delegazione sudcoreana oggi a Pyongyang per promuovere il dialogo

Seoul, 5 mar. - Una delegazione sudcoreana sarà oggi a Pyongyang per sostenere il dialogo tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti sulle armi nucleari.

"Vogliamo avere colloqui approfonditi sulle modalità per portare avanti non solo il dialogo intercoreano, ma anche il dialogo tra la Corea del Nord e la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti - ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale, Chung Eui-yong, che guida la delegazione - trasmetteremo la ferma convinzione del Presidente Moon (Jae-in) per denuclearizzare la penisola coreana e creare una pace sincera e duratura".

La delegazione è composta da 10 persone, tra cui Suh Hoon, capo dell'intelligence sudcoreana (Nis) e veterano delle relazioni con la Corea del Nord, e il viceministro per l'Unificazione, Chun Hae-sung.