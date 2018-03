Carofalo (PaP): a casa i tromboni che hanno distrutto la sinistra

Roma, 5 mar. - "Penso che il grande successo del M5S, in particolare al Sud ma non solo, sia legato al fatto che la sinistra ha inseguito la destra ma alla fine a furia di inseguirli la gente vota chi fa la destra meglio". Lo ha detto ai microfoni di La7 Viola Carofalo, portavoce nazionale della lista di sinistra Potere al Popolo, nata dopo la rottura del cosiddetto "percorso del Brancaccio" e accreditata nelle proiezioni notturne di una percentuale fra l'1.3 e l'1.6 per cento.

"Queste elezioni - ha aggiunto - sono state il trionfo del qualunquismo, del razzismo, penso si debba ricostruire la sinistra. Noi abbiamo provato a rodare un metodo, orizzontale, partendo dal basso, bisogna ripartire dai territori. Dove siamo presenti sul territorio stiamo registrando buoni risultati. Chiunque voglia abbracciare questo metodo è benvenuto - ha spiegato rispondendo a una domanda sugli 'interlocutorii di PaP a sinistra e nel centrosinistra - ma i tromboni che la sinistra l'hanno affondata stessero a casa loro".

Non è una questione generazionale, però: "Non c'entrano niente le generazioni - ha precisato Carofalo - c'entrano le scelte politiche. Chi ha distrutto la scuola e distrutto il lavoro può andare a casa, che abbia 30 o 80 anni non ha importanza".

La portavoce di PaP ha risposto anche a una domanda sui punti di contatto politici con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "A noi il sindaco de Magistris sta molto simpatico, se possibile ci sarà una interlocuzione da domani".