Migliore sceneggiatura non originale per il film di Guadagnino

Roma, 5 mar. - Gloria a metà per 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino che si presentava con quattro nomination agli Oscar: migliore film, canzone originale (Sufjan Stevens - Mistery of love), Timothée Chalamet quale migliore attore e migliore sceneggiatura non originale. Il film del regista italiano ha vinto proprio quest'ultimo riconoscimento grazie al maestro americano James Ivory che, quasi novantenne (li compirà a giugno), conquista il suo primo Oscar per il suo adattamento dal romanzo di André Aciman. Delle quattro nomination questa per la sceneggiatura non originale era il premio più probabile ed è arrivato con soddisfazione del regista diventato così il più anziano vincitore di un Oscar: "Che siamo omo o eterosessuali - ha detto - tutti siamo passati attraverso l'esperienza del primo amore. Ringrazio Luca Guadagnino per la sua sensibilità di regista". Il film è uscito in sala in Italia da Warner il 25 gennaio. Girato nella campagna lombarda, il film, tratto dell'omonimo romanzo di André Aciman, racconta un'estate italiana in cui il giovane Elio, interpretato da Timothée Chamalet, vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l'incontro con uno studente americano, Oliver (Armie Hammer). Completano il cast Michael Stuhlbarg, Amira Casar e Esther Garrel.

L'unica candidatura, oltre le quattro per "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, era quella per la miglior scenografia all'italiana Alessandra Querzola per Blade Runner 2049 con Dennis Gassner. Ma la vittoria non c'è stata. L'Academy ha preferito gli scenografi de La forma dell'acqua.