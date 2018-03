Tutti i premi, quattro statuette a "La forma dell'acqua" -2

Roma, 5 mar. - Questi tutti i premi assegnati questa notte nel corso della cerimonia degli Oscar: Miglior montaggio Lee Smith per "Dunkirk". Miglior trucco Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick per "L'ora più buia" Migliori costumi Mark Bridges per "Il filo nascosto" Miglior fotografia Roger Deakins per "Blade Runner 2049" Miglior sonoroRichard King e Alex Gibson per "Dunkirk". Miglior montaggio sonoro Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo per "Dunkirk". Miglior cortometraggio "The Silent Child" di Chris Overton e Rachel Shenton Miglior documentario "Icarus" di Bryan Fogel e Dan Miglior film animazione "Coco" di Lee Unkrich e Darla K. Anderson Miglior corto cartoon Glen Keane (La bella e la bestia, La Sirenetta) e a Kobe Briant per l'autobiografico "Dear Basketball", Migliori effetti speciali John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover e Gerd Nefzer per "Blade Runner 2049" Miglior corto documentario "Heaven is a traffic jam on the 405" di Frank Stiefel