Tutti i premi, quattro statuette a "La forma dell'acqua"

Roma, 5 mar. - Questi tutti i premi assegnati questa notte nel corso della cerimonia degli Oscar: Miglior film: La forma dell`acqua Miglior attrice protagonista Frances McDormand per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" Miglior attore protagonista Gary Oldman per "L`ora più buia" Miglior regia Guillermo del Toro per "La forma dell`acqua" Miglior canzone"Remember me" per "Coco" di Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez Miglior colonna sonora originale ad Alexandre Desplat per "La forma dell`acqua" Miglior attore non protagonistaSam Rockwell per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" Miglior attrice non protagonista Allison Janney per "Tonya" Miglior sceneggiatura originaleJordan Peele per "Get Out" Miglior sceneggiatura non originale James Ivory per "Chiamami col tuo nome" Miglior scenografia Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin e Shane Vieau per "La forma dell'acqua" Miglior film straniero il cileno "Una donna fantastica" del regista Sebastián Lelio (segue)