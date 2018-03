"La forma dell'acqua" di Vinicio del Toro miglior film

Roma, 5 mar. - Guillermo Del Toro vince il premio Oscar come miglior film e miglior regista a Hollywood. Il film del regista messicano (13 nomination) porta a casa 4 premi per "The Shape of Water - La forma dell'acqua": miglior film, miglior regia, migliore colonna sonora originale, miglior scenografia. Del Toro ha dedicato il successo ai giovani registi in tutto il mondo e alla voglia di sognare e crederci. Nelle altre tre categorie principali Miglior attrice protagonista Frances McDormand per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri". Miglior attore protagonista Gary Oldman per "L`ora più buia". Miglior regia Guillermo del Toro per "La forma dell`acqua"