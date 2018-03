Roma, 5 mar. - Vittoria di larghissima misura per il candidato premier del M5s Luigi Di Maio nel collegio uninominale di Acerra in Campania per la Camera. Di Maio è al 63,62%, quando sono state scrutinate 162 sezioni su 251. Vittorio Sgarbi (centrodestra) è secondo con il 20,57% e Antonio Falcone del centrosinistra all'11,62%.