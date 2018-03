Bryant Oscar per Dear Basketball ringrazia la moglie in italiano

Roma, 5 mar. - C'è gloria anche per Kobe Bryant agli Oscar 2018. L'ex stella del basket Nba ha vinto l'Oscar per il miglior corto animato con Dear Basketball. L'ex campione di basket cresciuto in Italia era stato anche protagonista di una vicenza di stupro nel 2003 accusato da una cameriera dell'hotel dove alloggiava a Park City. Vicenda risolta e archiviata senza arrivare in tribunale. "Gianna, ti amo con tutto il cuore", le parole in italiano di Kobe Bryant rivolte alla moglie durante il discorso di ringraziamento per avere ottenuto l'Oscar.