Ultima proiezione Swg/La7:M5S primo partito con il 32,5 per cento

Roma, 5 mar. - Spostamenti minimi nella quarta proiezione realizzata da Swg per La7 sui risultati delle elezioni politiche per quanto riguarda la Camera. La copertura del campione statistico è del 90 per cento e nel collegamento con la maratona elettorale condotta dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana è stato annunciato che non ce ne saranno altre.

Il Movimento 5 stelle resta solidamente oltre il 30 per cento, ed è valutato ora al 32.5 per cento, secondo partito, di misura, il Pd, con il 18.7%. Nel centrodestra guida la pattuglia la Lega, col 17.5%, segue Forza Italia al 14.2, FdI con il 4.4 Noi con l'Italia ferma all'1.2 per cento. Nel centrosinistra, nessuna delle liste è quotata oltre lo sbarramento del 3 per cento: +Europa con Emma Bonino è quotata al 2.5 (quindi se i dati fossero confermati sarebbe in grado di riversare i suoi consensi sul Pd ma non di entrare con suoi eletti in Parlamento), Civica popolare (0.6) e Italia Europa Insieme (0.7) invece si fermano sotto l'1 per cento e quindi non contribuiscono all'elezione di alleati. Sempre sul filo dello sbarramento, e quindi in attesa dei risultati definitivi, Liberi e Uguali: 3.2%.

Fra le coalizioni, in testa il centrodestra col 37.3%, segue il M5S, che non è in coalizione con nessuno e quindi vale il suo 32.5, molto staccato il centrosinistra che raccoglie, secondo questa proiezione, il 22.9%.