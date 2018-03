Il colore torna sul red carpet e Kimmel scherza: "L'uomo ideale"

Roma, 5 mar. - L'oscar ritrova il colore sul red carpet, ma non perde la voglia di divertirsi. E così, gli abiti neri che hanno caratterizzato i Golden Globe e i premi Bafta, in segno di protesta contro le molestie e in difesa delle donne per il movimento Time's Up e Mee Too, spariscono per dare spazio alle tante sfumature del rosa, dal pallido al fucsia, del rosso e del viola. C'è anche tanto bianco e pantone scelto da molte delle attrici come Ashley Judd. Mentre il glicine è il colore di Salma Hayek. Dal palco, poi, il presentatore Jimmy Kimmel , nella sua introduzione, ci va pesante. "L'oscar - dice - è l'uomo ideale: tiene le mani a posto, non dice mai cose fuori luogo e soprattutto non ha un pene. E' esattamente l'uomo di cui c'è bisogno oggi a Hollywood. A Hollywood era tempo di un cambio - ha proseguito Kimmel - e la lotta per evitare le molestie sul lavoro era da tempo dovuta. Risolta la questione sul lavoro poi rimarranno tutti gli altri ambienti dove le donne sono vittime di certi atteggiamenti". E su Weinstein dice: "Unico ad essere stato cacciato dall'Academy oltre a Carmine Caridi mandato via in passato perché riproduceva illegalmente i film che avrebbe dovuto solo guardare"