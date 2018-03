Proiezione Swg-La7 conferma primato M5S e sorpasso Lega su Fi

Roma, 5 mar. - La terza proiezione di Swg per la7 conferma sostanzialmente le tendenze già emerse dai primi dati: quando il campione statistico è arrivato al 71 per cento, l'istituto demoscopico stima il Movimento 5 stelle al 32.6 per cento, il Partito democratico al 18.7. Si consolida anche il sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia: il dato di questa proiezione vede il Carroccio al 17.7 per cento, il partito di Silvio Berlusconi al 14. Da segnalare fra gli altri il momento incerto di Liberi e Uguali, al 3.2 quindi a rischio: lo sbarramento elettorale è al 3 per cento.