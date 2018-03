M5s trionfa: nessuno ora potrà governare senza di noi

Roma, 5 mar. - "Ora tutti dovranno parlare con noi", "nessuno potrà governare senza di noi", "saremo il pilastro della XVII legislatura". Forti del clamoroso risultato ottenuto, sia al proporzionale dove si attestano saldamente sopra il 30% come primo partito (e il Pd, secondo, è a un abisso di oltre dieci punti dietro) che nei collegi uninominali - al Sud è cappotto - i 5 stelle non lo dicono esplicitamente ma con le loro dichiarazioni pretendono di essere la forza da cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovrà partire per la formazione del governo.

Lo dice Alessandro Di Battista parlando di "un trionfo di M5s, di una vera e propria apoteosi che dimostra la bontà del lavoro fatto e soprattutto dimostra un'altra cosa che tutti quanti dovranno venire a parlare con noi e questa sarà la prima volta e oltretutto questa è la migliore garanzia di trasparenza per il popolo italiano perché le altre forze politiche dovranno venire a parlare con noi usando i nostri mezzi di trasparenza, correttezza e credibilità e questo avverrà nei prossimi giorni e settimane". Lo dice Paola Taverna: "E' passato il periodo del vaffa, ci affermiamo come forza di governo. Tutti dovranno necessariamente parlare con noi per qualsiasi discorso di governo si voglia fare". Il candidato premier M5s Luigi Di Maio non commenta, lo farà domani davanti ai dati definitivi, probabilmente nel primo pomeriggio.

In questa piovosa notte elettorale di marzo, sembra lontanissimo il 25 febbraio di cinque anni fa quando contro ogni previsione i grillini - allora venivano chiamati soprattutto così - ottennero il 25%: commentarono i risultati nel piano seminterrato dell'hotel Saint John a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni, un posto decisamente più modesto rispetto a quello scelto per le elezioni politiche del 2018: il Parco dei Principi, albergo di lusso tra villa Borghese e viale Parioli. Davanti a poche telecamere e giornalisti 5 anni fa una giovanissima Marta Grande, neo deputata, e uno sconosciuto ma già disinvolto Alessandro Di Battista. Della comunicazione solo Ilaria Loquenzi. Oggi 450 giornalisti accreditati, quasi un centinaio stranieri, una macchina organizzativa impeccabile, un nutrito staff guidato da Rocco Casalino. E' lui che decide che bisogna commentare subito i dati - la prima dichiarazione è affidata ad Alfonso Bonafede che Di Maio vorrebbe ministro della Giustizia a neanche mezz'ora dai primi exit pool - e poi ribadire il concetto ogni ora che passa, man mano che il vantaggio M5s come primo partito aumenta, si gonfia, prima al Senato, poi alla Camera: senza di noi il governo non si fa.

Di Maio segue lo spoglio insieme a Di Battista, Bonafede, Giulia Grillo, Fraccaro, Taverna, la candidata alla presidenza del Lazio, Roberta Lombardi, Gianluigi Paragone, Emilio Carelli. Sui social si diffondono le immagini dell'esultanza alle prime proiezioni, degli abbracci. Beppe Grillo chiama: "E' contento - racconta Giulia Grillo - si è complimentato con noi e noi con lui. questo sogno diventa realtà anche grazie a lui". Insomma la gioia è grande, palpabile. Ma il capo politico Di Maio vuole aspettare di avere chiaro fino all'ultimo collegio, capire su quanti seggi può contare M5s. E poi decidere le prossime mosse.