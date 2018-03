Marine Le Pen e Nigel Farage esultano per il voto italiano

Roma, 5 mar. - "L'Unione europea passerà una brutta serata...": la leader del Front national Marine Le Pen commenta così su Twitter le elezioni italiane.

L'esponente dell'Ukip Nigel Farage, leader all'epoca della Brexit, fa i suoi "complimenti ai miei colleghi del movimento cinque stelle al Parlamento europe per aver primeggiato nei poll questa notte" e ritwitta il video dei grillini che esultano all'ascolto delle proiezioni.

Per Frank Hansel dell'Alternative fuer Deuthschland, "l'Italia sfida la grosse Koalition e la Merkel. Battuto il desiderio di una coalizione di eurosalvatori, con il Pd di Renzi, di centro-sinistra. In Europa la situazione rimane entusiasmante. Afd ne prende atto in modo rilassato".