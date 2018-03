Proiezione Opinio/Rai: possibile maggioranza M5S-Lega al Senato

Roma, 5 mar. - Se le coalizioni così come si sono presentate agli elettori non permettono la formazione di una maggioranza al Senato, almeno secondo i sondaggi e i dati provvisori emersi finora, altro discorso sono i numeri che si possono ricavare prendendo in considerazione solo le liste dei diversi partiti. Nella proiezione Opinio per la Rai (copertura campione del 38 per cento), infatti, una per ora ipotetica maggioranza si potrebbe delineare sommando i voti del M5S e della Lega. I seguaci di Luigi Di Maio infatti sono stimati in una forbice fra i 102 e i 122 seggi a palazzo Madama, la Lega fra 52 e 62: la somma oscillerebbe quindi fra 154, insufficiente per governare, e 184, una maggioranza larghissima rispetto ai 158 che sono il minimo per prevalere in aula, non contando i senatori a vita. Altre somme, meno probabili politicamente, fra M5S e Pd o M5S e FI, potrebbero anche non essere sufficienti a raggiungere il numero necessario, a seconda di dove si collocheranno i dati definitivi.

Questi i dati minimi e massimi della proiezione: Movimento 5 stelle fra 102 e 122 eletti; Lega fra 52 e 62; Forza Italia 46-56; Partito democratico 42-54; Fratelli d'Italia 19-29, Liberi e Uguali 6-10; Svp 2-4; Noi con l'Italia-Udc 1-3; +Europa Bonino-Cd 0-2; Civica popolare Lorenzin 0-2; Italia Europa Insieme 0-2; altri 0-2.