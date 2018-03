Proiezioni Opinio per Rai:nessuna coalizione ha maggioranza Senato

Roma, 5 mar. - Nessuna delle coalizioni in lizza ha la possibilità di avere la maggioranza al Senato, secondo la proiezione Opinio per la Rai, quando la copertura del campione statistico è giunta al 38 per cento. In questa rilevazione il centrodestra può avere fra i 124 e i 144 seggi a palazzo Madama, il Movimento 5 stelle fra i 102 e i 122, il centrosinistra si fermerebbe a 44-64 seggi, Liberi e Uguali fra 6 e 10. C'è la possibilità anche che entrino "altri" e che ottengano fino a due seggi. La maggioranza necessaria, senza contare i senatori a vita, è di 158 voti su 315 eletti.