Roma, 5 mar. - Il Movimento 5 stelle e la Lega potrebbero avere una larga maggioranza parlamentare: secondo la proiezione dei sondaggi Quorum/Youtrend per Skytg24, la formazione guidata da Luigi Di Maio potrebbe ottenere 237 seggi alla Camera, che sommati, in linea teorica, ai 120 che lo stesso sondaggio attribuisce ai seguaci di Matteo Salvini, fa 357. Molto al di sopra della cifra minima di 316 necessaria per avere la maggioranza.