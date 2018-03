Potere al Popolo: a Scampia compravendita voti e aggressioni

Roma, 5 mar. - Potere al Popolo "denuncia numerosi episodi di compravendita di voti e l`aggressione a un nostro rappresentante di lista" a Scampia, nel seggio napoletano del plesso scolastico Levi-Alpi.

"Il nostro rappresentante di lista -ha denunciato la portavoce nazionale di Potere al Popolo Viola Carofalo è stato accerchiato, spintonato e minacciato per aver segnalato la compravendita di voti. Protagonisti dell`aggressione sono state persone notoriamente legate ai clan locali, che compravano voti per 20 euro a beneficio della Lega. Dieci anni fa per Salvini eravamo terroni e mafiosi. Oggi, pur di ottenere i voti dei terroni, lo stesso Salvini si appoggia alle mafie che strangolano i nostri territori".