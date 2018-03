Nel collegio Pesaro il "grillino" espulso Cecconi sopra Minniti

Roma, 5 mar. - E' scomparso dalla campagna elettorale ed è stato messo fuori dal Movimento 5 stelle, dopo che un'inchiesta televisiva delle Iene aveva rivelato le irregolarità dei suoi versamenti nelle cosiddette "restituzioni" di parte dell'indennità e delle diarie da parlamentare. Oggi Andrea Cecconi potrebbe tuttavia aggiudicarsi il seggio alla Camera nel collegio uninominale di Pesaro, superando il ministro dell'Interno Marco Minniti (Pd) e la candidata del centrodestra Annamaria Renzoni: secondo il sondaggio Quorum/Youtrend per Skytg24, il candidato ex "grillino" sarebbe in vantaggio sui concorrenti con il 33.09 per cento contro il 31.31 dell'esponente dem e il 29.38 della candidata del centrodestra.