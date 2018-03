CasaoPound delusa, Di Stefano: sotto l'1% è una sconfitta

Roma, 5 mar. - "Aspettiamo dati più consolidati. Ma certo se resteremo sotto l'1% sia al Senato che alla Camera sarebbe sicuramente una sconfitta". Lo ha affermato Simone Di Stefano, parlando alla MaratonaMentana su La7 dove è stato protagonista di un botta e risposta con il direttore del Tg di La7.

"Non siamo affatto - ha protestato Di Stefano- in crisi di identità. Un risultato simile si spiega bene con il boicotaggio che abbiamo subito da parte dei media, soprattutto tv...". Mentana non lo ha lasciato finire, ricordandogli la presenza in diverse trasmissioni di La7: "lei lo sa con chi sta parlando. Dare la colpa ai media è un classico delle sconfitte di quei vecchi partiti che voi criticate...". "So bene dove sono stato invitato - ha ribattuto Di Stefano- ci rivediamo alle trasmissioni che fanno più ascolti che non ci hanno mai invitato: Otto e mezzo o DiMartedì, per esempio...".