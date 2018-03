Roma, 5 mar. - "Abbiamo intenzione di aspettare i risultati definitivi per fare una valutazione domani mattina": lo ha dichiarato, ai microfoni di Skytg24, Nico Stumpo di Liberi e Uguali, formazione che per il momento non ha la certezza di poter superare la soglia di sbarramento elettorale del 3 per cento in entrambe le Camere.