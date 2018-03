Stampa straniera: in Italia vincono populisti ed euroscettici

Roma, 5 mar. - Tutti sottolineano che i dati non sono definitivi e che vanno presi con le pinze, ma le testate online degli altri paesi registrano l'affermarsi dei "movimenti populisti" e "euroscettici" alle elezioni italiane, e parlando di un "parlamento in sospeso" senza una maggioranza chiara.

"I partiti antieuropei fanno il pieno", per Le Monde, che sottolinea come "non emerga alcune maggioranza chiara". I Cinque stelle "vincono le elezioni in Italia ma secondo i sondaggi governerebbe il centrodestra di Berlusconi", secondo El Mundo, che scrive che "gli italiani nelle urne misurano la temperatura dell'euroscetticismo e della xenofobia nell'UE alle urne". Per EL Pais, "le forze radicali avanzano in Italia in uno scenario senza maggioranza chiara" e "si apre uno scenario complesso nel quale le opzioni moderate retrocedono chiaramente nella terza economia della zona euro".

Per il Financial Times "i partiti antiestablishment" sono in procinto di realizzare un grosso successo e "a prescindere da come procederanno i negoziati, una maggioranza di italiani sembra aver dato il proprio sostegno a partiti che sono profondamente scettici nei confronti dell'Unione europea in un momento in cui l'unione sta disperatamente tentando un rilancio". La Bbc scrive di un "parlamento in sospeso" e la direttrice per l'Europa, Katya Adler, scrive su Twitter che è "teoricamente possibile che l'incubo dell'Unione europea divenga vero: una coazione tra gli euroscettici populisti: cinque stelle e Lega".

Bereitbart News, fondata dall'ex braccio destro di Donald Trump Steve Bannon, parla di una "crescita di massa per i partiti ppoulisti con i Cinque stelle che divengono il primo partito mentre alla coalizione populista-conservatrice di centrodestra manca poco per formare un nuovo governo".

Lo Spiegel parla di un "trionfo" dei partiti populisti con "i populisti anti-Ue e la destra di Berlusconi in vantaggio". La Frankfurter Allgemeine Zeitung sottolinea che il M5S è il fpartito più forte, la Sueddeutsche Zeitung mette in evidenza che "Forza Italia e il partito ostile agli stranieri della Lega raccolgono più di un terzo dei voti".

Secondo Politico "una Lega forte, con la sua agenda anti-immigrati, spingerebbe il tema ancora di più". Il Pd di Renzi, in un "umiliante terzo posto", è stato "punito dagli elettori per la lentezza della ripresa economica e la persistenza di alti tassi di disoccupazione" e se i dem si confermano sotto il 20 per cento "potrebbe essere difficile per il 43enne Renzi sopravvivere". Ad ogni modo, "a differenza di Pd e Forza Italia, con la loro posizione filoeuropea, Lega e Cinque stelle hanno una posizione euroscettica sebbene durante la campagna elettorale abbiano abbassato i toni. Ad ogni modo una preoccupazione maggiore per il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, con parole che egli stesso ha usato prima di ritirarle, è che l'Italia abbia un 'governo non operativo'".

La Bbc turca sottolinea che il risultato delle elezioni "è strettamente monitorato dall'Unione europea e dai mercati a causa della possibilità che i partiti populisti e di estrema destra salgano al potere".

Al Jazeera, che non ha aggiornato il proprio articolo online con i dati degli exti poll o delle proiezioni, sottolineava tra l'altro che "i principali partiti comprendono i populisti del movimento cinque stelle, la Lega, gli autodichiarati fascisti di CasaPound e i neofascisti di Forza nuova". L'agenzia di stampa ufficiale cinese, da parte sua, spiegava, prima dell'apertura delle urne, che "le elezioni sono osservate da vicino e sono descritte nei mass media internazionali come il prossimo grande test per l'Unione europea a causa del crescente sentimento populista e nazionalista in Italia, che ha subito il peso della crisi dei migranti mentre è alle prese con una ripresa economica stagnante e una persistente elevata disoccupazione che si aggira attorno all'11%".