Sondaggio Skytg24: M5S 32,9 a Camera e 31,9% al Senato

Roma, 5 mar. - Il Movimento 5 stelle si consolida sopra il 30 per cento dei consensi elettorali sia alla Camera sia al Senato: è quanto emerge dalla terza "supermedia" dei sondaggi elaborata da Quorum/Youtrend per Skytg24. Il movimento guidato da Luigi Di Maio è stimato al 32.90 per cento alla Camera, al 31.90 al Senato.

Stabile, in queste previsioni, anche il risultato del centrodestra, in testa come coalizione, valutata al Senato al 36.8 per cento contro il dato citato del M5S e il 24 del centrosinistra. Si consolida, finora, all'interno del centrodestra, il vantaggio della Lega su Forza Italia: 16.7 per cento contro 14.3 alla Camera, 16.7 contro 14.8 al Senato. FdI al 4.1 sia alla Camera sia al Senato.

Non muta in misura significativa, rispetto alle precedenti rilevazioni, il risultato del Pd, stimato al 18.7 alla Camera e al 19.7 al Senato. A palazzo Madama si profila un risultato abbastanza sorprendente, la possibile esclusione di Liberi e Uguali, che ora è "pesata" al 2.9, sotto la soglia di sbarramento del 3, mentre alla Camera è valutata al 3.4 per cento.