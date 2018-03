Brunetta(Fi):se a Lega più seggi di Fi Salvini candidato premier

Roma, 5 mar. - "La regola dice che chi fra Lega e Forza Italia prende più seggi - non voti- indica il candidato premier comune. Quindi se la Lega avrà più seggi di noi Salvini sarà assolutamente anche il nostro candidato premier per il nuovo governo di centrodestra che sono sicuro avrà la maggioranza grazie al sostegno dei parlamentari più responsabili eletti altrove". Lo ha assicurato il capogruppo Fi uscente Renato Brunetta parlando alla maratonaMentana su La7.

"Io - ha affermato- sono felice perchì il centrodestra ha vinto: Come coalizione siamo al 37%: avrà 70-80 seggi in più del secondo arrivato che è il M5s al cui risultato va reso onore". E "il discrimine per la premiership del centrodestra saranno i seggi ai parlamentari Fi e quelli ai parlamentari della Lega".