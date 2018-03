La lunga notte del PD, Renzi (per ora) esclude dimissioni

ROMA - C'è l'invito ad attendere dati più stabili, perchè le proiezioni «sono molto diverse» a seconda degli istituti, ma anche la convinzione di essere davanti a una sconfitta netta, che può assumere, se le ipotesi peggiori verranno confermate, anche le dimensioni di una «disfatta».

«Certo non pensavamo di avere un gran risultato, ma sembra andare peggio di quanto ci aspettavamo», confessa un esponente Dem nella sede del Nazareno. «Però aspettiamo dati più stabili», invita un altro dirigente Dem, che preannuncia una «lunga notte».

Nessuno però vuol minimizzare il risultato. Tanto che, in assenza di commenti nella sala stampa allestita per oltre 300 giornalisti accreditati, al momento, si spiega al Nazareno, «fa fede» la linea concordata con il segretario e dettata dal capogruppo alla Camera Ettore Rosato: «Se i numeri fossero questi sarebbe una sconfitta, passeremmo all'opposizione», ha detto nel salotto di Bruno Vespa.

Rosato è l'unico mandato nella «trincea» dei commenti, per il resto lo stato maggiore del partito è riunito nell'ufficio di Renzi a Largo del Nazareno. Insieme al segretario ci sono il vice Maurizio Martina, il ministro dello Sport Luca Lotti, il coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini, il portavoce Matteo Richetti, il tesoriere Francesco Bonifazi. Tutti scorrono i dati, guardano l'evoluzione delle proiezioni, discutono sul da farsi. «Renzi non è assolutamente intenzionato a dimettersi, l'ipotesi non è sul tavolo», assicura un fedelissimo. Anche se, nel caso in cui i dati maggiormente negativi venissero confermati, nessuno, neanche tra i suoi, se la sente di esclude più niente. Anche perchè, i dirigenti di maggioranza ne sono convinti, dopo la «tregua» dell'ultimo mese all'interno del partito, da domani partirà la resa dei conti con le minoranze interne che si troverebbero davanti il segretario forse nel suo momento di maggior debolezza. E difficilmente si lascerebbero sfuggire l'occasione per attaccarlo.