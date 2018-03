Grimoldi: «Si prospetta una vittoria storica della Lega»

MILANO - «Si prospetta una vittoria storica della Lega in generale e in Lombardia in particolare». Lo ha detto il segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, commentando i primi exit poll. «Gori non pervenuto, ci aspettiamo una sua telefonata per riconoscere la sconfitta» ha aggiunto riferendosi al candidato del centrosinistra alla presidenza della Lombardia, Giorgio Gori. «Con questi numeri avremo una particolare forza per portare a casa l'accordo sull'autonomia della Lombardia» ha concluso.