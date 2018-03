Salvini critica Liberation: «Titolo triste perché tristi loro»

MILANO - «Hasta siempre. Una pagina triste, ma non perché questo è vero, perché sono tristi loro». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando dal seggio in attesa di votare la prima pagina di alcuni giorni fa del quotidiano francese Liberation con il titolo in italiano «Mamma mia!», legato al rischio di una vittoria dei partiti «populisti» alle elezioni in Italia, nei quali il giornale include tanto la Lega quanto il M5s.