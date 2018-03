Elezioni, Celli: a Roma caos nei municipi per rinnovo tessere

Roma, 4 mar. - "Caos nei Municipi per il rinnovo delle tessere elettorali. Si registrano file di tre o quattro ore presso gli uffici municipali abilitati. Dopo il caos di ieri con pesanti ritardi nella costituzione dei seggi, altra falla organizzativa dell'Amministrazione capitolina". Cosi in una nota la capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma Svetlana Celli.

Sempre secondo l'eponente politica "era prevedibile che oggi molti cittadini avessero bisogno di duplicare o rinnovare la tessera per votare. Eppure anche su questo il Comune di Roma si è fatto trovare impreparato". Inoltre a parere della Celli è "scarso il personale di turno e scene di panico" si sono registrate "in molti Municipi, come nel XIII dove sono addirittura intervenuti Vigili e Forze dell'ordine per placare le proteste dei cittadini". E quindi è "davvero una prova di inadeguatezza della maggioranza che guida ormai da due anni il Campidoglio, che sta impedendo a molti cittadini di esercitare il proprio diritto al voto".