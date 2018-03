Roma, 4 mar. - Il Comune di Milano sta seguendo con attenzione le operazioni di voto nei 1248 seggi. La nuova procedura prevista per le schede delle Elezioni politiche è stata istituita per scongiurare possibili frodi, ma sta causando dei rallentamenti nelle operazioni. "Invitiamo quindi tutti i cittadini a evitare di recarsi al seggio nelle ultime ore di apertura: la loro collaborazione è fondamentale per consentire un rapido avvio delle operazioni di spoglio", si spiega in una nota.