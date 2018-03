Salvini vota a Milano: «Sono molto fiducioso, ma aspetto voti veri»

MILANO - «Sono scaramantico, la situazione è buona, ma aspetto i voti veri non quelli finti. Exit poll e sondaggi non ci prendono mai, aspettiamo i voti veri». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a proposito del risultato, lasciando il seggio milanese nella scuola Tommaso Gulli di via Marinetti dove ha votato. «Fiducioso? Molto», ha aggiunto il leader della Lega.

SOCIAL - «Ci siamo. Dalle 7 alle 23, si vota per cambiare finalmente questo Paese: basta fare una croce sul simbolo Lega, senza scrivere altro!E voi? Siete già andati a votare?», è scritto da stamani sui social di Salvini dove un cronometro fa in automatico il conto alla rovescia del tempo che manca all'inizio dello scrutinio. Con una nuova foto copertina su Facebook che chiede il voto solo per Salvini-premier.