Il Cairo, 4 mar. - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è arrivato al Cairo, per una visita di due giorni in Egitto, la sua prima tournée ufficiale all'estero dal giorno della sua nomina a giugno. Incontrerà il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, suo alleato strategico nello scacchiere mediorientale, per poi recarsi nel Regno Unito e infine a Washington.

(fonte afp)