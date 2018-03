Elezioni, Pd Roma: gravissimo episodio in sezione via Ardeatina

Roma, 4 mar. - "Nonostante le rassicurazioni del Comune di Roma in merito al regolare svolgimento delle operazioni di voto, continuano ad arrivare segnalazioni di episodi di disorganizzazione e caos. Quanto accaduto presso la sezione 1200 di via Ardeatina va addirittura oltre e si configura come un fatto penalmente rilevante. Un elettore che aveva sbagliato la modalità di voto ha correttamente chiesto una nuova scheda e il presidente del seggio gliel`ha negata inserendo d`imperio quella votata nell`urna nonostante la contrarietà del cittadino". Lo rende noto il Partito Democratico di Roma.

"Come riporta il sito del Ministero dell`Interno 'secondo la più recente giurisprudenza, l`elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le "schede deteriorate'. Bene ha fatto l`elettore, vittima di questa inqualificabile violazione dei suoi diritti, a denunciare penalmente il presidente del seggio".