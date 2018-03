Svizzera, dopo vittoria su canone, tv pubblica annuncia risparmi

Roma, 4 mar. - La vittoria al referendum di oggi, che ha visto una chiarissima bocciatura dell'iniziativa che voleva abolire il finanziamento pubblico della tv, è accolta con grande sollievo dalla dirigenza della Ssr, la radio-televisione svizzera. "Un segnale forte per il servizio pubblico, per le radio e televisioni regionali, nonché per l'insieme della società svizzera", ha dichiarato il direttore della SSR, Gilles Marchand, commentando davanti ai giornalisti il no all'iniziativa No Billag.

Ma Marchand ha chiarito subito che l'azienda non potrà continuare come prima: "Dobbiamo risparmiare", ha detto "sono necessarie riforme". Marchand ha prospettato un piano di ristrutturazione con tagli nell'ordine di 100 milioni di franchi (86 milioni di euro), che si ripercuoteranno necessariamente sui posti di lavoro. Qunati, esattamente, ancora non è dato sapere. "Dovremo concentrarci meglio sulle nostre priorità: informazione, cultura, mondo digitale", ha insistito Marchand.