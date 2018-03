Elezioni, Palma: disguidi sui registri, dato votanti in aumento

Roma, 4 mar. - "Il caos derivante dal rilascio delle tessere elettorali è stato nei giorni precedenti ed oggi uno dei simboli di questa tornata elettorale. Ne avevo parlato da venerdì e stamattina il nostro ufficio di Corviale è stato letteralmente preso d'assalto con oltre 250 tessere rilasciate alle ore 13, rispetto alle oltre 90 di venerdì scorso". Così afferma in una nota il vice presidente del consiglio in Municipio Roma XI Marco Palma.

"E' chiaro - prosegue - che deve essere ripensato il sistema e che l'informatizzazione per l'accesso al voto non può più essere rinviata, implementando la funzione sulle carte di identità elettroniche e dotando le sezioni elettorali di lettori, ipad e schermi per le firme digitali, come accade ormai da anni nelle banche e nei centri servizi attrezzati di ogni tipologia".

Sempre secondo le parole di Palma "un altro problema è sorto alla scuola Vaccari di Vigna Pia quando alcuni elettori non risultavano essere presenti nelle liste dove abitualmente votavano, ma grazie alla collaborazione tra rappresentanti di lista e responsabili dell'amministrazione presenti in loco abbiamo riportato la calma e risolto il problema".

Insomma "l'informatizzazione non può più essere posticipata e pensare alla carta di identità elettronica solo come strumenti di identificazione o poco altro e non allargarla, ad esempio ed a regime, al sistema elettorale sia riduttivo e provochi anche questo caos".