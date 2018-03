Di Maio sul predellino, folla al seggio di Pomigliano d'Arco

Roma, 4 mar. - Il leader e candidato premier M5s Luigi Di Maio ha votato nel seggio napoletano di Pomigliano d'Arco presso la scuola "Sulmona" dove era atteso all'ingresso e all'uscita da una folla di simpatizzanti che gli hanno impedito anche di salutare il padre presente al seggio. Di Maio per salutare tutti prima di entrare in auto e lasciare la sezione elettorale è salito sul predellino della vettura. Suo padre ha riferito che il candidato premier in serata rientrerà a Roma dove all'hotel parco dei Principi i Cinque stelle hanno installato il loro quartier generale per seguire tutti insieme i risultati elettorali.

Red.Pol