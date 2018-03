Regionali, in Lazio e Lombardia cresce l'affluenza alle 12

Roma, 4 mar. - E' in crescita l'affluenza al voto alle ore 12 nel Lazio e in Lombardia, dove oggi si vota anche per eleggere i due nuovi presidenti di Regione e i rispettivi Consigli regionali.

Nel Lazio l'affluenza alle urne alle ore 12 è stata del 16,5%: il dato è in crescita del 2,7% rispetto alle ultime elezioni regionali del 24 febbraio 2013, quando l'affluenza registrata alle 12 per le regionali del Lazio era stata del 13,8%.

In Lombardia l'affluenza alle 12 è stata del 20,4%: +3,4% rispetto alle ultime elezioni regionali del 24 febbraio 2013, quando l'affluenza registrata alle ore 12 per le regionali della Lombardia fu del 17%.