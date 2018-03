Lunghe file ai e problemi su schede, affluenza alle 12 al 19,3%

Roma, 4 mar. - Si sono aperte con lunghe file in varie sezioni e problemi sulle schede in qualche seggio le votazioni per le elezioni politiche 2018. Le urne sono aperte in tutta Italia fino alle 23 di questa sera nei 61.522 seggi allestiti ieri per l'elezione del nuovo Parlamento. Nelle sole Regioni Lazio e Lombardia si vota anche per eleggere i due nuovi Presidenti di Regione e i rispettivi Consigli regionali. Gli elettori per la Camera (tutti gli italiani sopra i 18 anni, compresi chi li hs compiuti entro la mezzanotte di ieri) sono 46.604.925: 24.174.723 donne e 22.430.202 uomini. Quelli per il Senato (diritto di voto dai 25 anni), invece, sono 42.871.428: 22.361.797 donne e 20.509.631 uomini.

AFFLUENZA: ALLE ORE 12 IN CRESCITA - E' stata del 19,3% l'affluenza alle ore 12 alle urne per le elezioni politiche in corso (dati relativi alla Camera). Il dato, rilevato dal Ministero dell'Interno, è in aumento del 4,4% rispetto all'affluenza alle ore 12 nelle ultime elezioni politiche nazionali, il 24 febbraio 2013, quando aveva votato il 14,9% degli aventi diritto. Alle politiche del 13 aprile 2008, invece, i votanti furono alla stessa ora il 16,5%.

A PALERMO RISTAMPATE 200 MILA SCHEDE - Problemi nei 200 seggi di Palermo a causa dell'errore che ha costretto nella notte a ristampare circa 200mila schede elettorali. All'origine dell'disguido c'è stata la definizione dei collegi da parte del Comune nomi di alcuni candidati inseriti in collegi diversi: alcune sezioni del collegio Palermo 1 sono state collocate nel collegio Palermo 2 che comprende il Comune di Bagheria. L'apertura di alcuni seggi è stata ritardata. Tra i disagi maggiori ci sono quelli registrati alla scuola Emanuela Setti Carraro, nel quartiere Uditore, dove nella sezione 452 le operazioni di voto sono iniziate con oltre un'ora e mezza di ritardo, suscitando forti malumori da parte dei cittadini giunti di buon ora per votare, e rimandati a casa con l'invito di tornare successivamente. Le operazioni di voto sono poi partite regolarmente in tutti i seggi della città.

'Mi preoccupa che a Palermo alcuni seggi siano ancora chiusi in attesa di ricevere le schede elettorali corrette. Nel giorno più importante di una democrazia, quello delle elezioni, sono ritardi ed errori inaccettabili, che spero non scoraggeranno la partecipazione dei cittadini', ha affermato in una dichiarazione il presidente del Senato uscente e leader di LeU Pietro Grasso, mentre per il deputato Alessandro Pagano, capolista alla Camera per la Lega nel collegio plurinominale di Palermo città, quanto accaduto a Palermo 2è gravissimo. A causa di un errore del Comune sulla perimetrazione dei collegi con la consegna di plichi elettorali sbagliati, in molte sezioni, come la sezione 120 nella scuola Karol Wojtyla quartiere Monte Pellegrino, ci sono già file di persone che non possono votare, con ritardi che potrebbero protrarsi anche in un paio di ore. Tutto ciò è sconcertante. Nè la ristampa notturna voluta dalla Prefettura delle schede sta riuscendo a ovviare l'inconveniente, perché la consegna delle nuove e corrette schede sta avvenendo a un ritmo molto a rilento. Robe da terzo mondo. Il sindaco di Palermo come al solito se ne lava le mani, il Viminale deve dare subito spiegazioni. Non vorremmo che qualcuno volesse boicottare il voto del capoluogo siciliano.

LUNGHE FILE AI SEGGI - Nei seggi elettorali di molte città sono state segnalate lunghe file per poter votare. A Roma segnalazioni sono giunte da sezioni in varie zone, da S. Giovanni a Piazza Bologna, da Monte Mario a Corso Francia, dal Nuovo Salario all'Aurelio.

Secondo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ai seggi ci sono code perché 'non siamo ancora riusciti a darci il voto elettronico digitale: ci sono tre schede qui - ha spiegato all'arrivo al suo seggio - perché si vota anche per la Regione, ci sono anche persone anziane che ci mettono del tempo per trovare il modo di votare e di pagarle. Poi le devono dare agli incaricati che le mettono loro nelle urne. È un tempo molto lungo quindi temo ci saranno molte code anche stasera e sono preoccupato che ci possa essere una situazione di qui o di là in cui ci siano persone che non arrivino a votare.

SEGGI VOTO ESTERO NEL CAOS, PARALISI A CASTELNUOVO DI PORTO - 'E' un inferno, il caos assoluto: a Castelnuovo di Porto, dove pervengono le schede elettorali degli italiani all'estero, questa mattina le operazioni che precedono lo spoglio e che sarebbero dovute cominciare alle 11, sono ancora quasi bloccate. Gli scrutatori e i presidenti di seggio, racconta uno di loro ad Askanews, non riescono a raggiungere il centro polifunzionale della protezione civile a Castelnuovo di Porto, vicino ROma. 'Ci sono ingorghi sulla Tiberina e anche dall'uscita del raccordo anulare che porta qui - racconta un presidente che è riuscito a raggiungere il Centro solo perché si era avviato per tempo questa mattina - uno scrutatore che sto aspettando è bloccato da un'ora sul ponte. Alcuni vorrebbero lasciare la macchina e venire a piedi, ma sono circa 5 chilometri. 'Molti scrutatori nominati e presidenti nominati se ne stanno andando perché impossibilitati a lavorare', mentre si stanno cercando presidenti e scrutatori 'supplenti'. Attorno alle 12, in una delle sale operative dove ci sono circa 200 seggi, solo 6-7 sono operativi 'in questo momento', gli altri seggi sono 'sotto-composti' e non possono lavorare poiché dei sei componenti deve essere presente almeno il minimo previsto dalla legge, vale a dire tre. 'Le schede sono arrivate in questo stanzone' ma non è possibile iniziare le operazioni che precedono lo spoglio, cioè quelle di verifica dei nominativi con gli elenchi dell'Aire. 'Ma ad altri seggi le schede votate non sono ancora arrivate' e i funzionari della Corte d'Appello 'sono molto preoccupati' per l'andamento delle operazioni.

I BIG ALLE URNE, MATTARELLA IL PRIMO - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato il primo fra le cariche istituzionali e i leader politici a votare per le elezioni del nuovo Parlamento. Il capo dello Stato ha raggiunto di buon mattino il suo seggio a Paermo in via Mario Rutelli allestito presso la scuola Giovanni XXIII-Piazzi, a poca distanza dalla sua abitazione privata di via Libertà. Il capo dello Stato, che non ha rilasciato dichiarazioni, uscendo dalla cabina elettorale e dopo aver salutato i componenti del seggio, è andato via dimenticando il documento d'identità, che è stato però subito consegnato dal presidente della sezione agli uomini della scorta.

Chi al Sud, chi al Centro e chi al Nord, i vip della politica hanno già votato o sono attesi ai seggio: da Palermo a Bolzano, passando per Roma Firenze Bologna e Genova, solo per citare le città capoluogo dove viene espressa la quota di sovranità popolare di cui sono titolari i leader politici e le cariche istituzionali. Il premier uscente Paolo Gentiloni, accompagnato dalla moglie Emanuela Mauro, ha votato a Roma, al seggio allestito presso il liceo classico 'Pilo Albertelli', in via Daniele Manin 72 all'Esquilino. Prima di votare, attendendo in fila, Gentiloni si è intrattenuto a parlare con alcuni cittadini, prestandosi anche a qualche fotografia.

BERLUSCONI CONTESTATO AL SEGGIO DA UNA FEMEN IN TOPLESS - Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato contestato da una ragazza del movimento Femen all'interno del suo seggio elettorale milanese di via Scrosati dove stava votando. La manifestante, vestita solo con pantaloni aderenti neri e con alcune scritte sul corpo, è stata portata via con la forza dalla polizia mentre urlava all'anziano ex premier: 'Sei scaduto'. La contestatrice è riuscita a entrare nella piccola aula e a mescolarsi tra operatori e fotografi. Non appena Berlusconi è entrato nella cabina è salita sul tavolo di una scrutatrice e si è scoperta il busto mostrando la scritta sul seno e sulla pancia 'Berlusconi sei scaduto'. Sulla schiena aveva invece la scritta Femen. L'ex premier era stato già contentato dallo stesso gruppo cinque anni fa sempre nel momento del voto. Al momento di salire in macchina per lasciare il seggio dalla folla che lo seguiva da lontano sono partiti applausi, urla di sostegno e anche di contestazione come 'condannato' e 'ineleggibile'.

'È finito il mio tempo? Sì, perché effettivamente era finita la coda', ha detto Berlusconi dopo la contestazione: 'Non ho visto, non sono riuscito a vedere niente', ha aggiunto l'ex premier.

