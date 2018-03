Astori, i precedenti di Curi, Morosini, Taccola

Roma, 4 mar. - Davide Astori è solo l'ultimo di una lunga serie di giovani campioni morti il cui decesso è avvolto ancora nei dubbi. Come Piermario Morosini, stroncato da un arresto cardiaco durante la gara tra Livorno e Pescara. Oppure Dani Jarque, capitano dell'Espanyol, che era al telefono con la fidanzata quando, durante il ritiro di Coverciano, morì per un attacco cardiaco. Giuliano Taccola, invece, giocava nella Roma, quando un infarto lo colpì nello spogliatoio e Renato Curi alle 15:34 del 30 ottobre del 1977 cadde a Pian di Massiano. Poi Antonio Puerta, scomparso nel 2007 in occasione della gara contro il Getafe. Per non dimenticare Marc Foè, camerunese, morto durante la Confederations Cup.