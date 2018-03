Il Pescara esonera Zdenek Zeman

Roma, 4 mar. - Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Pescara. Il tecnico boemo è stato esonerato dal presidente Daniele Sebastiani dopo il ko di ieri a Cittadella. Fatali anche i risultati negativi della squadra che si trova a cinque punti dalla zona play-out. La squadra sarà affidata al tecnico della Primavera Massimo Epifani, ma per la sostituzione di Zeman si fa il nome di Roberto Stellone, che da alcune settimane si è trasferito a Pescara. "La Delfino Pescara 1936 - è scritto sul sito - comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore della Prima Squadra Zdenek Zeman ed il suo staff tecnico. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali".