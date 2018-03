Astori. I tweet di condoglianze di Juve, Napoli, Sassuolo

Roma, 4 mar. - Il mondo del calcio partecipa in maniera sentita sui Social alla morte di Davide Astori. La Lega di serie A lo ha ricordato così: : "Il mondo del calcio colpito in mattinata da una notizia tremenda: a Udine è morto Davide Astori, capitano della Fiorentina, colto da malore mentre era in ritiro coi suoi compagni di squadra. La Lega Serie A esprime le più sentite e dolorose condoglianze alla famiglia, alla compagna Francesca e alla piccola Vittoria". Tweet anche del Sassuolo: "Sconvolti per la terribile notizia di questa mattina, partecipiamo con grande commozione al dolore per la tragica e prematura scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori e rivolgiamo alla sua famiglia e alla società @acffiorentina le più sentite e sincere condoglianze". Il Napoli fa le sue condoglianze: "Sconvolti dalla tremenda notizia della morte di Davide Astori, ci uniamo al dolore della famiglia del Capitano viola e di tutta la Fiorentina". Arriva anche il tweet della Juventus dopo la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, avvenuta nella notte: "Oggi non esistono colori ma soltanto un profondo dolore. La Juventus esprime le proprie condoglianze alla famiglia ed alla Fiorentina per la scomparsa di Davide Astori." Il Genoa lo ricorda così: "Davide #Astori Capitano della Fiorentina ed esempio di lealtà, sportività e correttezza. Il nostro ricordo da avversario in questa foto di archivio, con la maglia della Roma, impegnato in un duello con @andreabertolacci".