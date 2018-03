Berlusconi al seggio: preoccuante qualcuno non riesca a votare

Milano, 4 mar. - Ai seggi ci sono code perché "non siamo ancora riusciti a darci il voto elettronico digitale. Ci sono tre schede qui, perché si vota anche per la Regione, ci sono anche persone anziane che ci mettono del tempo per trovare il modo di votare e di pagarle. Poi le devono dare agli incaricati che le mettono loro nelle urne. È un tempo molto lungo quindi temo ci saranno molte code anche stasera e sono preoccupato che ci possa essere una situazione di qui o di là in cui ci siano persone che non arrivino a votare". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Belrusconi, al suo arrivo nel seggio di via Scrosati accompagnato da Maristella Gelmini e Licia Ronzulli.