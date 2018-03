Elezioni, caos Palermo: seggi aperti tardi, poi tutto regolare

Palermo, 4 mar. - Le operazioni di voto sono regolarmente in corso in tutti i seggi di Palermo. Nelle ore precedenti l'apertura delle sezioni, nel capoluogo siciliano si è registrato un vero e proprio caos dovuto ad un errore nella consegna delle schede elettorali.

In circa 200 seggi, infatti, sono state portate schede relative ad altre sezioni, invertendo il collegio Palermo 1 con quello di Palermo 2. E' stato dunque necessario ristampare a tempo record circa 200mila schede che solo stamani la polizia municipale ha completato di consegnare.

Tra i disagi maggiori ci sono quelli registrati alla scuola Emanuela Setti Carraro, nel quartiere Uditore, dove nella sezione 452 le operazioni di voto sono iniziate con oltre un'ora e mezza di ritardo, suscitando forti malumori da parte dei cittadini giunti di buon ora per votare, e rimandati a casa con l'invito di tornare successivamente.

Non si sono registrati disagi invece alla scuola Giovanni XXIII-Piazzi, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato alle 8,35 per votare. Il capo dello Stato, che non ha rilasciato dichiarazioni, uscendo dalla cabina elettorale e dopo aver salutato i componenti del seggio, è andato via dimenticando il documento d'identità, che è stato però subito consegnato dal presidente della sezione agli uomini della scorta.