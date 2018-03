Alle urne 46,5 milioni elettori.Debutta Rosatellum.Novità schede

Roma, 4 mar. - Dopo cinque anni gli italiani tornano oggi alle urne per le elezioni politiche: sono oltre 46 milioni e mezzo gli elettori per la Camera dei deputati e quasi 43 milioni quelli per il Senato. Sarà un Election Day: si voterà, infatti, anche per il rinnovo di Presidenza e Consiglio regionale di Lombardia e Lazio, sempre e solo domenica dalle ore 7 alle 23.

NUMERO VOTANTI E SEGGI. Gli elettori per la Camera dei deputati (diritto di voto dai 18 anni compiuti entro domenica) sono 46.604.925, di cui 22.430.202 maschi e 24.174.723 femmine; per il Senato (diritto di voto dai 25 anni) sono 42.871.428, di cui 20.509.631 maschi e 22.361.797 femmine. Eleggeranno 618 deputati e 309 senatori. Le sezioni elettorali saranno 61.552. I giovani che votano per la prima volta in Italia sono stimati in oltre 500 mila. Gli elettori della circoscrizione estero, che hanno votato come da tradizione in anticipo e fino a giovedì scorso, sono per la Camera 4.177.725, per il Senato 3.791.774. Con il voto all'estero saranno eletti rispettivamente 12 deputati e 6 senatori.

DOCUMENTI PER VOTARE. Per esprimere il proprio voto è necessario esibire oltre a un documento di riconoscimento valido la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita potrà richiedere il duplicato agli uffici comunali, resteranno aperti da martedì 27 febbraio a sabato 3 marzo, dalle ore 9 alle ore 19, e domenica 4 marzo, giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

ORARI VOTO E SPOGLIO. Si vota solo oggi dalle ore 7 alle 23 sia per le elezioni politiche che per le Regionali in Lombardia e Lazio. Nell'ultima tornata elettorale, nel 2013, i giorni per votare furono invece due: domenica 24 e lunedì 25 febbraio. L'affluenza alle urne verrà rilevata alle 12, alle 19 e alle 23. Per quanto riguarda lo spoglio dei voti quello per il Parlamento inizia subito dopo la chiusura dei seggi, cominciando dal Senato per poi passare alla Camera. Lo scrutinio per le Regionali prenderà avvio, invece, il giorno dopo, lunedì 5 marzo dalle 14. Come sempre dalle 23 circoleranno i primi exit poll, poi le proiezioni e infine i risultati aggiornati in tempo reale sui siti www.interno.gov.it e http://elezioni.interno.it. LE SCHEDE. Due sono le schede elettorali per tutti gli elettori: rosa per la Camera e gialla per il Senato. Ai soli elettori di Lazio e Lombardia ne viene consegnata una terza, verde, per il voto per le Regionali. Le schede presentano due novità: le 'istruzioni per l'uso che si trovano sul retro della scheda e un 'tagliando antifrode', con un codice progressivo alfanumerico, introdotto per impedire il voto di scambio. La scheda non andrà quindi introdotta nell'urna: il codice verrà verificato dallo scrutatore e solo dopo il presidente del seggio inserirà la scheda nell'urna che - dopo aver staccato il tagliando - tornerà ad essere anonima.

COME SI VOTA. Non è ammesso il voto disgiunto. Ci sono tre possibilità: l'elettore barra solo il nome del candidato del collegio uninominale e il voto va al partito o ai partiti (in questo caso si 'spalma' a tutte le liste a sostegno) che lo sostengono nella parte proporzionale; l'elettore traccia un segno solo sul simbolo della lista, cioè del partito, che vuole sostenere e si trasferisce automaticamente anche al candidato nel collegio uninominale; l'elettore può tracciare un doppio segno sul candidato dell'uninominale e su una lista che lo appoggia nella parte proporzionale. Ma attenzione: il voto è nullo se l'elettore traccia due segni, uno sul nome del candidato nel collegio e uno sul simbolo di una lista, a cui quel candidato non è collegato nella parte proporzionale (e viceversa).

CANDIDATI E LISTE. I candidati sono in tutto 12.428: 8.256 per la Camera (di cui 3.885 per la lista uninominale, 4.181 per il plurinominale e 189 per la circoscrizione estero) e 4.172 per il Senato (1.953 candidature all'uninominale, 2.138 al plurinominale e 81 per la circoscrizione estero). Due le coalizioni: il centrosinistra si presenta con Pd, Insieme, +Europa con Bonino, Civica Popolare Lorenzin e Svp-Patt; il centrodestra è formato da quattro 'gambe', Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia-Udc. Gli altri partiti corrono da soli: tra questi Movimento cinque stelle, Liberi e Uguali, Partito Sardo d'Azione, Liga Veneta, Epi, Casapound.

RIPARTIZIONE SEGGI. Si vota per la prima volta con una nuova legge elettorale, il Rosatellum che prende il nome dal capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato che è stato relatore di maggioranza.La legge prevede un sistema elettorale misto sia alla Camera che al Senato: un terzo dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con il sistema proporzionale. Con il sistema maggioritario in ciascun collegio viene eletto un solo candidato, quello che ottiene più voti. Con il sistema maggioritario sono assegnati 232 seggi alla Camera e 116 seggi al Senato. L'assegnazione dei restanti seggi del territorio nazionale (386 alla Camera e 193 al Senato) avviene con il metodo proporzionale in collegi plurinominali.