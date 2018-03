Gentiloni al voto da premier in carica, aspettando il bis

Roma, 4 mar. - Una campagna elettorale da premier in carica arrivato per caso e da possibile ora autorevole successore di se stesso, anche se non (al momento) candidato dal suo partito. E' stata quella che ha visto in corsa per il collegio del centro di Roma Paolo Gentiloni, colui che tanti, dentro e fuori il Pd, vorrebbero di nuovo a Palazzo Chigi dopo il voto di domani. L'ultimo in ordine di tempo, ieri, il prestigioso 'Economist', secondo cui una grande coalizione all'italiana guidata da Gentiloni "rassicurerebbe gli investitori".

Gentiloni ha impostato la sua campagna preservando il suo profilo istituzionale (così come voleva anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella), rimarcando la necessità di non far vincere i "populismi" e di proseguire sulla strada delle riforme e accentuando la sua capacità di unire il centrosinistra. Sempre evitando di sottolineare il dualismo con Matteo Renzi, marcando però anche la sua diversità dal segretario, fino a dire che "non so se mi sono mai definito un renziano", pur riconoscendo che "Matteo ha fatto una straordinaria operazione di adeguamento dell'orizzonte culturale del Pd e un lavoro titanico a Palazzo Chigi".

E se già a gennaio il suo indice di gradimento era del 40% (contro il 20% di Renzi) alla fine di un mese da candidato, si può dire che il suo profilo esce ulteriormente rafforzato, anche per gli endorsement dei 'padri nobili' del Pd. Prima è stato Romano Prodi, in una iniziativa elettorale a Bologna a elogiare il lavoro che il presidente del Consiglio sta svolgendo "in un momento difficile, in cui abbiamo bisogno di mostrare un Paese sereno, con idee chiare, che riconosce i propri limiti e i propri meriti in Europa e ricostruisce il suo ruolo. Un'Italia che vogliamo sana forte vigorosa". Sulla stessa linea (già fatta propria da Giorgio Napolitano) l'ex segretario Walter Veltroni che pochi giorni fa ha definito "naturale" il suo appoggio a Gentiloni. Ultimo è arrivato l'ex premier Enrico Letta, che nello spazio di un tweet ha dato il suo appoggio al premier, senza fare un cenno a Renzi o al Pd. "Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia e Europa - ha scritto - voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene".

Parole di apprezzamento che il diretto interessato ha incassato con il consueto aplomb, ma che probabilmente non hanno fatto piacere a Renzi, che al di là delle parole ufficiali non ha mai accantonato il desiderio di tornare a Palazzo Chigi. "Paolo non soltanto è un ottimo premier ma a lui sono legato da un sentimento di amicizia. Non litigheremo mai. Sono contento che tutti ne parlino bene, l'ho voluto ministro degli Esteri e poi ho fatto il tifo perchè diventasse presidente del Consiglio", ha commentato il segretario. "Però - ha precisato - il premier lo sceglie il Presidente della Repubblica, siamo una squadra, non litighiamo. Quello che sceglierà il presidente della Repubblica avrà il nostro totale sostegno".

Dunque tutto è rimandato a dopo il voto. Del resto non in pochi, al Nazareno, in queste settimane avevano suggerito a Renzi di fare almeno un "passo di lato" e di indicare chiaramente il nome di Gentiloni, per raddrizzare le sorti dei Dem. Ma quel passo il leader non lo ha fatto, limitandosi incentrare la campagna sulla valorizzazione della "squadra" del Pd.

Ma se dal voto non emergerà una maggioranza chiara e sarà necessario dar vita a un governo di coalizione, più o meno transitorio, è chiaro che quello di Gentiloni sarà uno dei primi nomi che Mattarella terrà presente, e il diretto interessato non dirà di no. "Se l'Italia chiama - ha detto nei giorni scorsi a 'Otto e mezzo' rispondendo a Lilli Gruber che lo incalzava sul suo futuro - deve chiamare una compagine di governo in grado di proseguire su questa strada delle riforme. Io farò il mio dovere come ho sempre cercato di farlo in questi anni". La traduzione, spiega un esponente Dem vicino a Gentiloni, è che "Paolo considera esaurito il compito assunto quando è diventato premier, ma è un uomo delle istituzioni e se il Presidente della Repubblica, e il partito, glielo chiederanno non si tirerà indietro".

Del resto, ha detto il numero due Dem Maurizio Martina, un Gentiloni bis "sarebbe un bene per l'Italia e un onore per il Pd". Quasi una pre-investitura.