Sarà il nuovo Parlamento a eleggere (forse) successore Mattarella

Roma, 4 mar. - Dovrebbe essere il Parlamento che uscirà dalle elezioni di oggi ad eleggere nel 2022 il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Il condizionale è necessario viste le incognite esistenti sulla possibilità, dal 5 marzo in poi, di formare un governo sostenuto da una solida maggioranza. Lo scenario che potrebbe presentarsi dopo lo scrutinio è noto a tutti: nessun partito con la maggioranza (40%) richiesta dalla legge in grado di esprimere un governo e, con tutta probabilità, analogamente nessuna coalizione certa della maggioranza.

Non sembra quindi essere campato per aria sostenere che nella migliore delle ipotesi ci vorrà del tempo per tentare di trovare una solida maggioranza. Nella peggiore delle ipotesi invece, in mancanza di accordi, tornare alle urne. Ecco perché il Parlamento che dovrà procedere tra quattro anni al l'elezione del nuovo presidente della Repubblica potrebbe non essere quello che uscirà dalle urne. Ma anche se tra aprile e maggio si trovasse una maggioranza e nascesse un governo le coalizioni - sempre più evanescenti - potrebbero non assicurare la continuità della legislatura fino alla scadenza naturale del 2023.

Mattarella venne eletto nel 2015 - al quarto scrutinio con 665 voti - dalle forze che rappresentavano il Governo (Pd in testa) alle quali si sommarono una quarantina di parlamentari del centrodestra. È difficile però prevedere cosa possa accadere nei prossimi mesi.

Innanzitutto Mattarella per l'incarico di governo sembra essere orientato a voler seguire le indicazioni che deriveranno da quella che sarà la maggioranza necessaria alla base dell'elezione dei presidenti di Senato e Camera. Con l'auspicio che questa maggioranza regga poi alla prova della nascita del nuovo esecutivo.

È del tutto evidente che se i risultati delle elezioni, dei possibili successivi accordi non daranno equilibrio e non ci sarà la possibilità di individuare una maggioranza le speculazioni, le previsioni su quale sarà il comportamento del Parlamento in chiave Quirinale saranno del tutto inutili, scritte sull'acqua.

Cominciamo allora a capire se la nuova legislatura che partirà di fatto lunedì procederà con il piede giusto. Ci saranno poi quattro anni per capire chi sarà il successore di Mattarella.