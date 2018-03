Il Lazio alle urne, così si elegge il nuovo governatore

Roma, 4 mar. - Election day oggi per i cittadini del Lazio, impegnati sia sul fronte nazionale per le elezioni politiche per il Parlamento che ella scelta del nuovo presidente della Regione e dei nuovi consiglieri regionali. Nove i candidati in corsa alle urne aperte dalle 7 alle 23 per la carica di governatore, otto i "volti nuovi" e una riconferma: il presidente uscente Nicola Zingaretti che tenta la riconquista degli uffici di via Cristoforo Colombo, insieme al centrosinistra unito e largo. Ampia la scelta per gli elettori, si va dalla sinistra radicale fino a CasaPound e son due le donne candidate.

Nel dettaglio Mauro Antonini corre per CasaPound, Giovanni Paolo Azzaro, si propone per la Democrazia Cristiana, Elisabetta Canitano, è la candidata di Potere al Popolo, Roberta Lombardi, per il Movimento 5 Stelle. A rappresentare il centrodestra è Stefano Parisi, in suo sostegno Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia, Noi con l'Italia, mentre con una lista civica tenta la conquista della presidenza il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, appoggiato dalla Lista Nathan. In corsa anche Jean Léonard Touadi, per la Civica Popolare, e ancora Stefano Rosati, con il Fronte Sovranista Italiano e Nicola Zingaretti, governatore uscente, sintesi di un centrosinistra largo con il Partito Democratico, la Lista Civica Zingaretti Presidente, Liberi e Uguali, Insieme con Zingaretti, Centro Solidale per Zingaretti e +Europa. Ma veniamo a come si vota una volta nell'urna elettorale.

Scheda verde alla mano il voto alle regionali prevede una doppia votazione: si vota infatti per il Presidente e per il Consiglio.

E' possibile votare solamente per il candidato Presidente mettendo una X sul suo nome e si può anche esprimere la preferenza per una lista regionale barrando con una X il nome o il simbolo del Partito scelto. Per estensione il voto sarà associato anche al candidato Presidente sostenuto dalla lista prescelta. Possibile esprimere la preferenza per uno o due candidati al Consiglio tra i 4 proposti dai vari partiti: se ne scelgono due dovranno essere di sesso opposto, altrimenti il secondo nome scritto sulla scheda sarà considerato nullo. Ammesso il voto disgiunto, si potrà votare un candidato Presidente di una coalizione e una lista che sostiene un altro candidato Presidente. Anche in questo caso si potrà scegliere due dei quattro nomi proposti dalla lista votata. Scendendo nel dettaglio i cittadini della regione andranno alle urne con una legge elettorale, così come modificata dalla legge regionale n. 10/2017, che introduce alcune novità al sistema noto come "Tatarellum", anche se non ne muta i tratti essenziali, modifiche decise dal Consiglio regionale uscente l'ottobre scorso.

Tra le novità via il listino, introdotta la parità di genere e la garanzia di almeno un consigliere regionale per ogni provincia e istituito il divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio poi le elezioni si terranno entro tre mesi e ampliati i casi di esenzione dall'obbligo di raccogliere le firme per la presentazione delle liste elettorali. Sancita l'ineleggibilità dei sindaci dei comuni con più di 20 mila abitanti.

Restano dunque cinque le circoscrizioni regionali (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma), che vedranno assegnarsi i seggi in proporzione alla popolazione risultata residente all'ultimo censimento generale. Alla ripartizione dei seggi nelle singole circoscrizioni si provvede dividendo il numero della popolazione residente nella Regione per i quattro quinti, quaranta, dei componenti del Consiglio regionale, Presidente della Regione escluso, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni singola circoscrizione e la popolazione viene calcolata in proporzione a quella che risulta residente all'ultimo censimento generale. I quattro quinti dei Consiglieri (quaranta) continueranno ad essere eletti con il metodo proporzionale del quoziente corretto (il quoziente Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale.

Il restante quinto dei Consiglieri, dieci, sarà eletto anch'esso sulla base delle candidature presentate nelle liste circoscrizionali. Eliminato, quindi, il cosiddetto "listino" mentre il premio di maggioranza varierà in funzione dei seggi che le liste circoscrizionali, collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto, hanno già ottenuto con metodo proporzionale. È previsto, infatti, che se il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto abbiano conseguito, in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi complessivamente assegnati al Consiglio (ovvero inferiore a 30 seggi), il premio di maggioranza consiste nell'assegnare, tra i suddetti gruppi di liste, un numero di seggi necessario a raggiungere tale soglia. Tuttavia, il numero massimo di seggi attribuibile con il premio non può, in ogni caso, superare un quinto dei seggi (dieci), anche nel caso in cui non fosse sufficiente a garantire il raggiungimento del 60 per cento dei seggi consiliari.

Il metodo utilizzato per la ripartizione dei seggi del premio è quello del quoziente naturale e dei più alti resti. Ogni elettore dunque potrà esprimere fino a due preferenze purché a candidati di sesso diverso e ci sarà il limite del 50 per cento ai candidati dello stesso sesso nelle liste circoscrizionali. Divieto del terzo mandato consecutivo infine per il presidente della Regione Lazio, salvo che uno dei due mandati precedenti sia durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Dunque l'appuntamento col voto del Lazio è per domani e per conoscere il vincitore l'appuntamento è per lunedì 5 marzo, con le operazioni di scrutinio che prenderanno il via alle 14. E' bene infine ricordare che non è previsto il ballottaggio, quindi il candidato che otterrà il maggior numero di voti sarà eletto presidente.