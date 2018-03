Come si vota in Lombardia, 19 liste per 7 candidati presidente

Milano, 4 mar. - Sono più di 7,8 milioni gli elettori lombardi oggi alle urne, oltre che per eleggere deputati e senatori, anche per scegliere il decimo presidente della Lombardia, emanazione del centrodestra da 23 anni, e rinnovare il Consiglio regionale. Dopo la rinuncia di Roberto Maroni a un eventuale secondo mandato, si sono candidati in sette per la sua successione: Attilio Fontana per il centrodestra, Giorgio Gori per il centrosinistra, Dario Violi per M5s, Onorio Rosati per Liberi e uguali, Angela De Rosa per Casapound, Giulio Arrighini per Grande Nord e Massimo Gatti di Sinistra per la Lombardia.

Gli aspiranti consiglieri regionali sono invece 1.556, di 19 liste, che si contendono 78 seggi, mentre altri due seggi andranno automaticamente al presidente eletto e al secondo classificato.

Sulla scheda elettorale, di colore verde, gli elettori troveranno in alto a sinistra, come deciso con sorteggio, il nome Violi, sotto il quale sono stampati quelli di Rosati e quello di Gori con sette liste a lui collegate (Insieme, Lista Gori, Lombardia Progressista, Più Europa, Obiettivo Lombardia, Civica Popolare e Pd). Lo spazio centrale della scheda è stato invece assegnato ai tre outsider, cioè De Rosa, Arrighini e Gatti. Lo spazio di destra è andato infine a Fontana, appoggiato da sette liste (Fi, Pensionati, Fdi, Noi con l'Italia, Energie per l'Italia, Lega e Fontana presidente). A differenza che per Camera e Senato è ammesso il voto disgiunto, cioè il voto a un candidato presidente e a una lista a esso non collegata. È consentita infine l'eventuale indicazione di una o due preferenze (se di genere diverso).

I seggi restano aperti dalle 7 alle 23 e lo scrutinio, contestuale per presidente e Consiglio regionale, comincerà alle 14 di lunedì 5 marzo. I dati sull'affluenza saranno disponibili a partire dalle ore 12 di domani, con aggiornamenti nel pomeriggio e alle 23, ma non saranno confrontabili con quelli delle regionali del 2013 quando si votò anche il lunedì. I posti al Pirellone saranno distribuiti con criterio proporzionale, sulla base di liste provinciali, con l'applicazione di un premio di maggioranza. Il candidato alla presidenza con il maggior numero di voti otterrà 44 seggi, pari al 55% dell'assemblea, per le liste a lui collegate. I suoi seggi potranno però salire a 48, pari al 60%, nel caso ottenga almeno il 40 per cento dei voti. La soglia di sbarramento per ogni singola lista è fissato al 3% su base regionale (ogni lista deve essere presente in almeno cinque province), a meno che il candidato alla presidenza collegato non abbia ottenuto almeno il 5% dei voti.

È stato invece abolito, già per la scorsa legislatura regionale, il cosiddetto "listino bloccato", cioè la lista di nomi collegata al candidato presidente che, in caso di vittoria, permetteva l'automatica elezione degli stessi in Consiglio. Ciascuna delle 12 province lombarde riceverà un numero di seggi che varia, in ragione della popolazione, da uno per la provincia di Sondrio (che ha circa 180 mila abitanti) a 25 per la provincia di Milano (che ha 3,2 milioni di abitanti). Sono incompatibili con la carica di presidente della Regione e di consigliere regionale diverse funzioni, tra le quali quella di sindaco di un Comune lombardo. Per questo Gori, attuale primo cittadino di Bergamo, dovrà molto probabilmente fare comunque delle scelte.