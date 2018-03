Stima seggi Tecnè per Mediaset: nessuno supera la maggioranza

ROMA - Secondo la prima stima sui seggi del nuovo Parlamento realizzata da Tecnè per Mediaset nè il centrodestra, nè il MoVimento Cinque Stelle, nè il centrosinistra avrebbero da soli la maggioranza di seggi. Il che vale sia per la Camera che per il Senato. Questo il risultato dell'elaborazione. Al Senato (308 seggi a disposizione esclusa Valle d'Aosta ed estero): centrodestra 112-142; M5S 89-119; centrosinistra 54-84; LeU 5-11. I collegi ancora incerti sarebbero 20. Alla Camera (617 seggi a disposizione esclusa Valle d'Aosta ed estero): al centrodestra 214-264; a M5S 196-246;al centrosinistra 113-163; a LeU 16-22. I collegi ancora incerti 39.